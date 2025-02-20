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20 февраля, 07:45

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичам рассказали о школе вождения электросамокатов в Бибиреве

"Мой район. Новости": москвичам рассказали о школе вождения электросамокатов в Бибиреве

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В школе вождения в Бибиреве ученики проводят занятия не за партами, а за рулем электросамоката. Так подростки учатся управлять этим транспортом и соблюдать правила дорожного движения одновременно.

Первая в Москве "Школа самоката" работает в центре творчества на улице Лескова. Там дети учатся проезжать через пешеходный переход и лежачих полицейских и тренируют упражнение "змейка".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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