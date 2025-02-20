"Мой район. Новости": москвичам рассказали о школе вождения электросамокатов в Бибиреве

В школе вождения в Бибиреве ученики проводят занятия не за партами, а за рулем электросамоката. Так подростки учатся управлять этим транспортом и соблюдать правила дорожного движения одновременно.

Первая в Москве "Школа самоката" работает в центре творчества на улице Лескова. Там дети учатся проезжать через пешеходный переход и лежачих полицейских и тренируют упражнение "змейка".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".