"Мой район. Новости": пассажиропоток на МЦК продолжает расти

Популярность Московского центрального кольца продолжает расти. В январе одной из самых востребованных станций стала Нижегородская – ею воспользовались почти 800 тысяч человек. Всего поезда МЦК перевезли более 10 миллионов пассажиров за январь 2025 года, что на 4,5% больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Развитие кольца продолжается. Летом на маршруты вышла первая беспилотная "Ласточка", управляемая искусственным интеллектом. Пока за ее движением следит машинист, но эксперты отмечают, что в будущем такие поезда помогут сократить интервал движения как минимум на минуту.

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