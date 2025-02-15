15 февраля, 16:50Транспорт
"Мой район. Новости": пассажиропоток на МЦК продолжает расти
Популярность Московского центрального кольца продолжает расти. В январе одной из самых востребованных станций стала Нижегородская – ею воспользовались почти 800 тысяч человек. Всего поезда МЦК перевезли более 10 миллионов пассажиров за январь 2025 года, что на 4,5% больше, чем в этом же месяце прошлого года.
Развитие кольца продолжается. Летом на маршруты вышла первая беспилотная "Ласточка", управляемая искусственным интеллектом. Пока за ее движением следит машинист, но эксперты отмечают, что в будущем такие поезда помогут сократить интервал движения как минимум на минуту.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".