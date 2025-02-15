Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 16:50

Транспорт

"Мой район. Новости": пассажиропоток на МЦК продолжает расти

"Мой район. Новости": пассажиропоток на МЦК продолжает расти

"Мой район. Новости": в Филимонковском районе может появиться новая станция метро

В Москве проходит рейд по электровелосипедам курьеров

В метро появились новые площадки для художников

На столичных магистралях появится новая разметка

В ТиНАО изменились маршруты наземного транспорта

"Московский патруль": электровелосипеды курьеров начали эвакуировать на штрафстоянку

Одноименную станцию метро построят в Гольянове

Плотный трафик образовался вокруг Рижского рынка в Москве

Москвичам рассказали, как изменился уровень безопасности в столичном транспорте

Популярность Московского центрального кольца продолжает расти. В январе одной из самых востребованных станций стала Нижегородская – ею воспользовались почти 800 тысяч человек. Всего поезда МЦК перевезли более 10 миллионов пассажиров за январь 2025 года, что на 4,5% больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Развитие кольца продолжается. Летом на маршруты вышла первая беспилотная "Ласточка", управляемая искусственным интеллектом. Пока за ее движением следит машинист, но эксперты отмечают, что в будущем такие поезда помогут сократить интервал движения как минимум на минуту.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика