"Мой район. Новости": поликлиника № 12 начала принимать посетителей на Домодедовской улице

В районе Орехово-Борисово Южное начала принимать посетителей обновленная детская поликлиника № 12. В здании на Домодедовской улице все внутри и снаружи теперь соответствует новому московскому стандарту.

Помощь юным пациентам стала комфортнее и доступнее. Например, в поликлинике появились новые аппараты для КТ и рентген-исследований. Оснастили современным оборудованием также кабинеты узкопрофильных специалистов.

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