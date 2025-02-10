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10 февраля, 07:35

Экономика

"Мой район. Новости": в Зеленограде запустили производство лекарств

"Мой район. Новости": в Зеленограде запустили производство лекарств

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В Зеленограде открылось новое фармацевтическое производство. Здесь выпускают таблетки и микстуры для лечения кардиологических, неврологических и других заболеваний. Все препараты изготавливаются в условиях максимальной стерильности, а персонал работает в специальных защитных костюмах.

Производство организовано в рамках офсетного контракта – предприятие будет поставлять медикаменты в городские аптеки в течение нескольких лет. Кроме того, с заводом уже заключили новый контракт на выпуск противоопухолевых, противоглаукомных препаратов, антидепрессантов и нейролептиков. Их поставки начнутся в 2027 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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