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Новости

09 февраля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": бесплатные тренировки по катанию на коньках проходят в Левобережном

"Мой район. Новости": бесплатные тренировки по катанию на коньках проходят в Левобережном

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Научиться уверенно стоять на льду или улучшить свои спортивные навыки могут все желающие в районе Левобережный. Там проводят бесплатные тренировки по катанию на коньках. Освоить разгон, скольжение и повороты можно на катке, который уже третий сезон работает возле Северного Речного вокзала.

Там обучают и взрослых, и детей. Занятия длятся один час и проходят по вечерам три раза в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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