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04 февраля, 16:50

Общество

"Мой район. Новости": врачи напомнили о мерах профилактики рака

"Мой район. Новости": врачи напомнили о мерах профилактики рака

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4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим врачи Первой онкологической больницы Москвы напомнили, что в профилактике онкологии немаловажную роль играет здоровый образ жизни.

В частности, стоит полностью отказаться от курения. По словам медиков, всего одна выкуренная сигарета повышает риск развития многих злокачественных новообразований.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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