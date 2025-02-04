"Мой район. Новости": врачи напомнили о мерах профилактики рака

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим врачи Первой онкологической больницы Москвы напомнили, что в профилактике онкологии немаловажную роль играет здоровый образ жизни.

В частности, стоит полностью отказаться от курения. По словам медиков, всего одна выкуренная сигарета повышает риск развития многих злокачественных новообразований.

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