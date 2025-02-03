"Мой район. Новости": в Академическом районе открыли новую поликлинику

В Академическом районе Юго-Западного округа Москвы открылось новое здание городской поликлиники № 11. Оно оснащено современным оборудованием, включая МРТ, КТ, а также аппараты для маммографии и ультразвуковой диагностики. Прием ведут специалисты разных профилей: терапевты, хирурги, офтальмологи и другие.

Новые поликлиники продолжают открываться по всей столице, улучшая доступность медицинских услуг для москвичей.

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