"Мой район. Новости": в Новогиреево после ремонта открылась детская поликлиника

В районе Новогиреево вновь принимает пациентов детская городская поликлиника № 7. Второй филиал на Союзном проспекте открылся после капитального ремонта. Учреждение обновили по новому московскому стандарту и оснастили современным оборудованием.

В поликлинике появились новые кабинеты с оборудованием для хирургов, оториноларингологов, офтальмологов, физиотерапии и УЗИ. С начала года в Москве открыли еще четыре обновленные поликлиники – в районах Басманный, Новокосино, Раменки, а в Академическом построили новую.

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