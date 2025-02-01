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01 февраля, 16:40

Город

"Мой район. Новости": в Новогиреево после ремонта открылась детская поликлиника

"Мой район. Новости": в Новогиреево после ремонта открылась детская поликлиника

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В районе Новогиреево вновь принимает пациентов детская городская поликлиника № 7. Второй филиал на Союзном проспекте открылся после капитального ремонта. Учреждение обновили по новому московскому стандарту и оснастили современным оборудованием.

В поликлинике появились новые кабинеты с оборудованием для хирургов, оториноларингологов, офтальмологов, физиотерапии и УЗИ. С начала года в Москве открыли еще четыре обновленные поликлиники – в районах Басманный, Новокосино, Раменки, а в Академическом построили новую.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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