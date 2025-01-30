"Мой район. Новости": на Проспекте Вернадского высадили рекордное количество деревьев

На Проспекте Вернадского за осенне-зимний период высадили рекордное количество деревьев – более 700. Озеленение затронуло не только улицы. Парки и скверы в шаговой доступности теперь есть почти у всех жителей.

С открытием еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе водители смогут экономить в пути до 12 минут. Кроме того, разгрузятся МКАД и сразу несколько улиц: Липовый Парк, Александры Монаховой и Академика Семенова.

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