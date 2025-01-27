"Мой район. Новости": москвичей пригласили поучаствовать в тестировании телеграм-бота

Москвичам предлагают протестировать новый сервис по защите от мошенников. Специальный телеграм-бот, созданный в рамках проекта "Перезвони сам", будет проверять подозрительные текстовые и речевые сообщения на использование технологий подделки голоса и других признаков обмана.

Между тем эксперты предупреждают, что с развитием технологий приемы мошенников становятся все более изощренными. Один из них – фальшивые уведомления о задолженности по налогам.

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