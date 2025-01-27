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Новости

27 января, 11:10

Технологии

"Мой район. Новости": москвичей пригласили поучаствовать в тестировании телеграм-бота

"Мой район. Новости": москвичей пригласили поучаствовать в тестировании телеграм-бота

"Техно": в Москве показали летающий электрокар и умные ячейки для багажа

"Московский патруль": москвичей предупредили о вредоносном ПО "Мамонт"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

"Техно": у SpaceX появился конкурент

Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

"Техно": ракета Blue Origin успешно конкурирует с проектами Илона Маска

МВД предупредило о вирусе Mamont в Telegram

Новый сбой произошел в Рунете

Москвичам предлагают протестировать новый сервис по защите от мошенников. Специальный телеграм-бот, созданный в рамках проекта "Перезвони сам", будет проверять подозрительные текстовые и речевые сообщения на использование технологий подделки голоса и других признаков обмана.

Между тем эксперты предупреждают, что с развитием технологий приемы мошенников становятся все более изощренными. Один из них – фальшивые уведомления о задолженности по налогам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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