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24 января, 16:15

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"Мой район. Новости": на ВДНХ подготовили подарки к Татьяниному дню

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25 января студентам и посетительницам по имени Татьяна на ВДНХ приготовили приятные сюрпризы. Они смогут бесплатно посетить некоторые павильоны и экспозиции, такие как "Космонавтика и авиация", музейный комплекс "Буран" и центр "Слово".

В "Доме российской кухни" пройдет чаепитие и дегустация большого медовика, а для Татьян-студенток вход на каток весь день будет свободным.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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