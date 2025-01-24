24 января, 16:15Город
"Мой район. Новости": на ВДНХ подготовили подарки к Татьяниному дню
25 января студентам и посетительницам по имени Татьяна на ВДНХ приготовили приятные сюрпризы. Они смогут бесплатно посетить некоторые павильоны и экспозиции, такие как "Космонавтика и авиация", музейный комплекс "Буран" и центр "Слово".
В "Доме российской кухни" пройдет чаепитие и дегустация большого медовика, а для Татьян-студенток вход на каток весь день будет свободным.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".