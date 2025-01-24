"Мой район. Новости": на ВДНХ подготовили подарки к Татьяниному дню

25 января студентам и посетительницам по имени Татьяна на ВДНХ приготовили приятные сюрпризы. Они смогут бесплатно посетить некоторые павильоны и экспозиции, такие как "Космонавтика и авиация", музейный комплекс "Буран" и центр "Слово".

В "Доме российской кухни" пройдет чаепитие и дегустация большого медовика, а для Татьян-студенток вход на каток весь день будет свободным.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".