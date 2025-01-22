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22 января, 11:10

Транспорт

"Мой район. Новости": Тимирязевский и Бутырский районы соединили переходом через МЦД-1

"Мой район. Новости": Тимирязевский и Бутырский районы соединили переходом через МЦД-1

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Тимирязевский и Бутырский районы соединили подземным переходом через МЦД-1. Теперь москвичи быстрее добираются домой, на работу и до новых остановок городского транспорта.

Новый объект является продолжением уже существовавшего ранее перехода через Дмитровское шоссе. Рабочие построили и реконструировали лестницы, а также смонтировали лифты для маломобильных людей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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