"Мой район. Новости": Тимирязевский и Бутырский районы соединили переходом через МЦД-1

Тимирязевский и Бутырский районы соединили подземным переходом через МЦД-1. Теперь москвичи быстрее добираются домой, на работу и до новых остановок городского транспорта.

Новый объект является продолжением уже существовавшего ранее перехода через Дмитровское шоссе. Рабочие построили и реконструировали лестницы, а также смонтировали лифты для маломобильных людей.

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