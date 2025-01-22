22 января, 11:10Транспорт
"Мой район. Новости": Тимирязевский и Бутырский районы соединили переходом через МЦД-1
Тимирязевский и Бутырский районы соединили подземным переходом через МЦД-1. Теперь москвичи быстрее добираются домой, на работу и до новых остановок городского транспорта.
Новый объект является продолжением уже существовавшего ранее перехода через Дмитровское шоссе. Рабочие построили и реконструировали лестницы, а также смонтировали лифты для маломобильных людей.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".