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20 января, 08:00

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"Мой район. Новости": туризм в новогодние каникулы принес Москве 136,8 млрд рублей

"Мой район. Новости": туризм в новогодние каникулы принес Москве 136,8 млрд рублей

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Москва вновь стала центром зимнего туризма. В праздники столицу посетили семь миллионов гостей – это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. На каникулы в Россию прибыли гости как из соседних Армении и Белоруссии, так и издалека, например из Китая, Индонезии и Таиланда.

Как отметил Сергей Собянин, общий вклад туризма в экономику столицы за эти праздники составил почти 137 миллиардов рублей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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