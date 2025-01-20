"Мой район. Новости": туризм в новогодние каникулы принес Москве 136,8 млрд рублей

Москва вновь стала центром зимнего туризма. В праздники столицу посетили семь миллионов гостей – это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. На каникулы в Россию прибыли гости как из соседних Армении и Белоруссии, так и издалека, например из Китая, Индонезии и Таиланда.

Как отметил Сергей Собянин, общий вклад туризма в экономику столицы за эти праздники составил почти 137 миллиардов рублей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".