19 января, 22:30Город
"Мой район. Новости": капремонт домов провели на Симферопольском бульваре в Зюзине
Капремонт многоквартирных домов провели на Симферопольском бульваре в столичном районе Зюзино. Деревянные окна в поездах заменили на пластиковые для комфорта жителей.
Новые окна прослужат не менее 20 лет. Они будут поддерживать в зданиях стабильную температуру и необходимый уровень влажности. Кроме того, при проведении капремонта специалисты заделали имеющиеся зазоры вокруг оконных рам.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".