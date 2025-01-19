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19 января, 22:30

Город

"Мой район. Новости": капремонт домов провели на Симферопольском бульваре в Зюзине

"Мой район. Новости": капремонт домов провели на Симферопольском бульваре в Зюзине

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Капремонт многоквартирных домов провели на Симферопольском бульваре в столичном районе Зюзино. Деревянные окна в поездах заменили на пластиковые для комфорта жителей.

Новые окна прослужат не менее 20 лет. Они будут поддерживать в зданиях стабильную температуру и необходимый уровень влажности. Кроме того, при проведении капремонта специалисты заделали имеющиеся зазоры вокруг оконных рам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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