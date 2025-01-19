"Мой район. Новости": капремонт домов провели на Симферопольском бульваре в Зюзине

Капремонт многоквартирных домов провели на Симферопольском бульваре в столичном районе Зюзино. Деревянные окна в поездах заменили на пластиковые для комфорта жителей.

Новые окна прослужат не менее 20 лет. Они будут поддерживать в зданиях стабильную температуру и необходимый уровень влажности. Кроме того, при проведении капремонта специалисты заделали имеющиеся зазоры вокруг оконных рам.

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