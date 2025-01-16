Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 22:30

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"Мой район. Новости": четыре пешеходных моста построят в Москве до конца 2027 года

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Четыре моста, которые улучшат пешеходную связность берегов Москвы-реки, возведут в столице до конца 2027 года. Два из них появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Другие планируют построить через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка "Фили".

Проект, куда входят первые два моста, также предполагает строительство четырех километров дорог, более двух километров троп здоровья, шести павильонов и комплекса прибрежных сооружений. Последний включит в себя причалы для водных аттракционов, проката речных видов транспорта и сад водных растений.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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