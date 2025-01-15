"Мой район. Новости": ветераны ВОВ и труженики тыла получат выплаты ко Дню Победы

Владимир Путин подписал указ, по которому ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы, а также труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат единовременные выплаты в честь годовщины Победы.

Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, работники военных баз и строители оборонительных сооружений – по 55 тысяч. При этом в День Победы военные парады пройдут не только в Москве, но и в восьми городах-героях.

В состав расчетов, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, войдут участники специальной военной операции (СВО). Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

