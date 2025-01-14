"Мой район. Новости": центры московского долголетия приглашают на новые занятия

Горожане старшего поколения теперь могут изучить нутрициологию, научиться вести свой блог, а также многому другому. Все это доступно пенсионерам в новом центре московского долголетия, который открылся на улице Исаковского.

Так, 79-летняя Татьяна Мужжевлева ходит на танцы, осваивая бачату, зумбу и танго. Кроме того, в столице открылось еще семь центров московского долголетия. Теперь в городе их более 140. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

