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14 января, 22:30

Общество

"Мой район. Новости": центры московского долголетия приглашают на новые занятия

"Мой район. Новости": центры московского долголетия приглашают на новые занятия

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Горожане старшего поколения теперь могут изучить нутрициологию, научиться вести свой блог, а также многому другому. Все это доступно пенсионерам в новом центре московского долголетия, который открылся на улице Исаковского.

Так, 79-летняя Татьяна Мужжевлева ходит на танцы, осваивая бачату, зумбу и танго. Кроме того, в столице открылось еще семь центров московского долголетия. Теперь в городе их более 140. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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