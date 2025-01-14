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Новости

14 января, 11:10

Транспорт

"Мой район. Новости": детские авиабилеты подешевели на 50%

"Мой район. Новости": детские авиабилеты подешевели на 50%

Авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы из Москвы в Пекин

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Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Добраться до черноморского побережья на собственном автомобиле станет проще

Путешествия по России стали доступнее для семей с детьми до 12 лет. Теперь все отечественные авиакомпании обязаны давать скидку на детский билет в размере 50%. Тем не менее эксперты советуют выбирать тарифы очень внимательно.

По словам авиаэксперта Ильи Шатилина, из-за этого цена взрослых билетов на летние курортные направления может вырасти в цене, так как перевозчики будут пытаться скомпенсировать выпадающие доходы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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