"Мой район. Новости": детские авиабилеты подешевели на 50%

Путешествия по России стали доступнее для семей с детьми до 12 лет. Теперь все отечественные авиакомпании обязаны давать скидку на детский билет в размере 50%. Тем не менее эксперты советуют выбирать тарифы очень внимательно.

По словам авиаэксперта Ильи Шатилина, из-за этого цена взрослых билетов на летние курортные направления может вырасти в цене, так как перевозчики будут пытаться скомпенсировать выпадающие доходы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".