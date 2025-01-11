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11 января, 23:00

Транспорт

"Мой район. Новости": между станциями БКЛ и Калининской линии открыли пересадки

"Мой район. Новости": между станциями БКЛ и Калининской линии открыли пересадки

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В столичном метро завершилось строительство пересадки между станциями Большой кольцевой и Калининской линий. Благодаря второму вестибюлю станции "Авиамоторная" БКЛ время на переход между ветками сократилось до пяти минут.

Раньше пассажирам приходилось выходить на улицу и следовать через Дангауэровский путепровод на шоссе Энтузиастов. Теперь же новый вестибюль позволяет попасть на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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