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10 января, 22:50

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"Мой район. Новости": новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

"Мой район. Новости": новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

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Собянин: новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

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Нагатинский Затон украсил новый изящный велопешеходный мост. Сооружение в форме полумесяца с теплой архитектурной подсветкой открыл Сергей Собянин. Теперь жители улиц Корабельной, Речников и Судостроительной добираются до метро всего за 6 минут, вместо 19.

С этого места жители и туристы смогут любоваться живописными видами на реку и современные городские кварталы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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