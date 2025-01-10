"Мой район. Новости": новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Нагатинский Затон украсил новый изящный велопешеходный мост. Сооружение в форме полумесяца с теплой архитектурной подсветкой открыл Сергей Собянин. Теперь жители улиц Корабельной, Речников и Судостроительной добираются до метро всего за 6 минут, вместо 19.

С этого места жители и туристы смогут любоваться живописными видами на реку и современные городские кварталы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".