"Мой район. Новости": новые станции метро связали Коммунарку с городом

Троицкая линия метро теперь связывает Коммунарку с Большим кольцом московской подземки. В столице открыли три новых станции: "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская". Пассажиры уже оценили комфорт и удобство новых маршрутов.

Станции Троицкой линии выполнены в современном стиле, а сама линия отмечена изумрудным цветом на схемах и цифрой 16. Она обеспечивает десятки новых маршрутов, которые существенно сокращают время в пути. Например, жители Троицка смогут добираться до центра города вдвое быстрее.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".