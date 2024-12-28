"Мой район. Новости": столичную набережную назвали в честь космонавта Германа Титова

Строящаяся набережная между Новофилевским и Береговым проездами получила название в честь Германа Титова. Это не только второй советский космонавт, но и первый в мире человек, который совершил космический полет длительностью более суток.

Вдобавок к этому мост между Береговым проездом и Шелепихинской набережной будет носить имя академика Королева – создателя практической космонавтики, конструктора и выдающегося ученого. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".