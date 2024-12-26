Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:30

Город

"Мой район. Новости": новый мост связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы в Москве

"Мой район. Новости": новый мост связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы в Москве

Новости часа: семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

На МНПЗ доставили партию оборудования для завершения модернизации

Собянин объявил об открытии нового моста между Филевской и Мнёвниковской поймами

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает на прогулку по местам из мультфильмов

Арт-объект в виде 25-метровой змеи установили на крыше комплекса "Солнце Москвы"

Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Новости часа: москвичи стали жить дольше в среднем на 5 лет

ЦОДД спрогнозировал транспортную ситуацию в Москве в конце года

Мост яркого алого цвета с подсветкой связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы. Это две важнейшие территории развития Москвы. Транспортная доступность улучшилась для 300 тысяч человек.

Теперь людям удобно добираться до станций метро "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии. У автомобилистов появилась дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика