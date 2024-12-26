"Мой район. Новости": новый мост связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы в Москве

Мост яркого алого цвета с подсветкой связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы. Это две важнейшие территории развития Москвы. Транспортная доступность улучшилась для 300 тысяч человек.

Теперь людям удобно добираться до станций метро "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии. У автомобилистов появилась дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду.

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