26 декабря, 16:30Город
"Мой район. Новости": новый мост связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы в Москве
Мост яркого алого цвета с подсветкой связал Филевскую и Мнёвниковскую поймы. Это две важнейшие территории развития Москвы. Транспортная доступность улучшилась для 300 тысяч человек.
Теперь людям удобно добираться до станций метро "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии. У автомобилистов появилась дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.