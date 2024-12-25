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25 декабря, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": детские авиабилеты подешевеют в два раза в России

"Мой район. Новости": детские авиабилеты подешевеют в два раза в России

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Авиабилеты для детей до 12 лет подешевеют в два раза. Минтранс РФ уже начал работу с перевозчиками. Пока у авиакомпаний есть льготные программы для детей, в рамках которых можно получить только незначительную скидку.

В настоящее время россияне могут приобрести субсидируемые авиабилеты, на которые выделяют деньги из госбюджета. Право на них имеют многодетные семьи, пассажиры до 23 лет и студенты вузов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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