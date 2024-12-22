"Мой район. Новости": переход свяжет станции метро и МЦК "Крымская"

Переход по принципу "сухие ноги" свяжет будущую станцию Троицкой линии метро "Крымская" с одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК).

После этого пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы сделать пересадку. "Крымская" на изумрудной линии будет иметь два вестибюля, с МЦК планируется соединить западный. В настоящее время здесь ведутся активные работы.

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