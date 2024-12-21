"Мой район. Новости": в Москве запущен новый цифровой сервис

В Москве запустили новый проект для контроля за доставкой биоматериалов. Новое отечественное программное обеспечение позволяет определять оптимальный маршрут доставки биоматериалов в лаборатории из пунктов взятия анализов.

В централизованные клинико-диагностические лаборатории (ЦКДЛ) поступают биоматериалы со всей Москвы. На точность анализов может повлиять качество образцов, которое зависит от сроков доставки, температурного режима хранения биоматериала.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

