"Мой район. Новости": российскую вакцину от рака будут ставить бесплатно

Вакцина от рака, разработанная столичными учеными, будет бесплатной. Препарат будет создаваться под конкретного пациента с учетом его типа опухоли. Весь процесс будет занимать всего неделю, а стоить каждая такая инъекция будет 300 тысяч рублей, но пациентам ее предоставят безвозмездно.

Это совместная разработка сразу нескольких крупных научных центров, в том числе имени Гамалеи. Она уже прошла доклинические исследования, которые показали, что препарат подавляет развитие опухоли и появление метастазов.

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