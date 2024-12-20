Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 08:20

Общество

"Мой район. Новости": российскую вакцину от рака будут ставить бесплатно

"Мой район. Новости": российскую вакцину от рака будут ставить бесплатно

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

В Москве врачи спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии

Москвичам рассказали, как в медицинских центрах помогают пациентам с инфарктом

Врачи столичной больницы имени Демихова запатентовали метод лечения больных остемиелитом

Новости часа: новогодний декор впервые появился в московских медучреждениях

Столичные госучреждения украсили к Новому году

"Мой район. Новости": еще 12 центров женского здоровья планируют запустить в Москве

В России ищут желающих поучаствовать в испытании вакцины от рака

Более 100 тысяч высокотехнологичных операций проводится в Москве

Вакцина от рака, разработанная столичными учеными, будет бесплатной. Препарат будет создаваться под конкретного пациента с учетом его типа опухоли. Весь процесс будет занимать всего неделю, а стоить каждая такая инъекция будет 300 тысяч рублей, но пациентам ее предоставят безвозмездно.

Это совместная разработка сразу нескольких крупных научных центров, в том числе имени Гамалеи. Она уже прошла доклинические исследования, которые показали, что препарат подавляет развитие опухоли и появление метастазов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинаобществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика