17 декабря, 17:10Город
"Мой район. Новости": инновационные центры для студентов колледжей заработают в Москве
Два инновационных центра практической подготовки для колледжей откроют в столице. Там студентов будут обучать в соответствии с запросами работодателей. В результате они смогут быстрее приступить к работе после выпуска.
На рынке труда Москвы – более 8 миллионов работающих, однако для 75% вакансий требуются специалисты со средним профессиональным образованием. В связи с этим в городе масштабно обновляют инфраструктуру колледжей и строят новые лаборатории.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".