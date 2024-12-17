"Мой район. Новости": инновационные центры для студентов колледжей заработают в Москве

Два инновационных центра практической подготовки для колледжей откроют в столице. Там студентов будут обучать в соответствии с запросами работодателей. В результате они смогут быстрее приступить к работе после выпуска.

На рынке труда Москвы – более 8 миллионов работающих, однако для 75% вакансий требуются специалисты со средним профессиональным образованием. В связи с этим в городе масштабно обновляют инфраструктуру колледжей и строят новые лаборатории.

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