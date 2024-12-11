11 декабря, 07:15Город
"Мой район. Новости": реконструкция Московского цирка стартует в ближайшее время
Уже скоро четвероногих артистов Московского цирка на проспекте Вернадского ждет большой переезд. В здании запланирована масштабная реконструкция. На время работ вся труппа вместе с животными будет выступать на Малой спортивной арене "Лужников".
После реконструкции цирк превратится в многофункциональную площадку. Фактически это будет культурный центр с различными образовательными и развлекательными программами. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".