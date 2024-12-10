"Мой район. Новости": в РФ проработают возможность компенсации пассажирам за овербукинг

Пассажиры, которым не хватило мест в самолете, смогут получить компенсацию. Такую возможность прорабатывает Минтранс РФ. Пока авиакомпании в подобных случаях предлагают билет на следующий рейс.

Подобные ситуации также называют овербукингом. Они часто возникают тогда, когда авиакомпании специально продают больше билетов, чем запланировано. Так они пытаются обезопасить себя от возможных неявок на рейс.

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