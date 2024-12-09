"Мой район. Новости": круглосуточная уборка улиц из-за снегопада проводится в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 18 сантиметров. Такое значение специалисты, например, зарегистрировали на станции "Тушино". Из-за снегопада городские службы переведены в режим повышенной готовности. Проводится круглосуточная уборка улиц, тротуаров и дворов.

Для помощи водителям на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи. Особое внимание специалисты уделяют пешеходным зонам и объектам социальной инфраструктуры.

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