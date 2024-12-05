Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 07:05

Город

"Мой район. Новости": рынок "Москва – на волне" пригласил юных москвичей на мастер-классы

"Мой район. Новости": рынок "Москва – на волне" пригласил юных москвичей на мастер-классы

Столица готовится к зимним фестивалям

"Сити": топ-3 концерта в Москве на этой неделе

Герои мультсериала "Ми-ми-мишки" встретили детей в аэропорту Домодедово

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы

Московские городские пространства подготовили развлекательную программу на время каникул

На портале "Госуслуги" заработал новый сервис для многодетных семей

"Мой район. Новости": в "Московском долголетии" стартовали занятия по рисованию

"Это Москва. Туризм": три неочевидных парка для фотосессии

"Это Москва. Туризм": музеи театров столицы

Юных кулинаров научат готовить блюда из рыбы и морепродуктов. Мастер-классы для детей стартуют на рыбном рынке "Москва – на волне" в Митине 14 декабря.

Ежедневно под руководством опытных наставников участники будут постигать азы поварского дела и учиться работать в команде. Взрослые смогут продегустировать блюда и получить рецепты от шеф-поваров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
досуггородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика