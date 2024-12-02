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02 декабря, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": водителям начали выписывать штрафы за несвоевременную смену резины

"Мой район. Новости": водителям начали выписывать штрафы за несвоевременную смену резины

Новый путепровод через пути МЦД-1 связал два района

Новости часа: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

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Москвичи рассказали, что хотят видеть на Ленинградском вокзале

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Новые зарядные станции для электромобилей появились в Москве прошедшей осенью

Москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал

Интенсивность на дорогах Москвы составила 4 балла утром 2 декабря

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 2 декабря

Водителям начали выписывать штрафы за несвоевременную смену летней резины на зимнюю. Его сумма составила 500 рублей. Еще одно нововведение в сфере транспорта предполагает упрощенную регистрацию машиноместа в общей долевой собственности на парковке.

Так, с 4 декабря владелец доли сможет выделить свое место в отдельный объект недвижимости, даже если совладельцы против. По словам советника адвокатского бюро Дениса Хмелевского, теперь достаточно представить техническую документацию в распоряжение кадастрового инженера.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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