"Мой район. Новости": водителям начали выписывать штрафы за несвоевременную смену резины

Водителям начали выписывать штрафы за несвоевременную смену летней резины на зимнюю. Его сумма составила 500 рублей. Еще одно нововведение в сфере транспорта предполагает упрощенную регистрацию машиноместа в общей долевой собственности на парковке.

Так, с 4 декабря владелец доли сможет выделить свое место в отдельный объект недвижимости, даже если совладельцы против. По словам советника адвокатского бюро Дениса Хмелевского, теперь достаточно представить техническую документацию в распоряжение кадастрового инженера.

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