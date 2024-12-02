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02 декабря, 07:30

Транспорт

"Мой район. Новости": на 53-м километре Киевского шоссе появилась развязка

"Мой район. Новости": на 53-м километре Киевского шоссе появилась развязка

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На 53-м километре Киевского шоссе появилась новая развязка. Как утверждают эксперты, эффект от ее открытия заметят даже те, кому не придется по ней ездить, так как прилегающие дороги тоже разгрузятся.

Часть дорог здесь прокладывали с нуля, а несколько уже существующих реконструировали. Всего на этом участке построили и привели в порядок более двух с половиной километров проезжей части. При этом движение запустили на полгода раньше намеченного срока. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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