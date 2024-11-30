"Мой район. Новости": москвичек старшего поколения пригласили на lady dance в Измайлове

Москвички зрелого возраста могут прийти на уроки по современному женскому танцу lady dance (леди-дэнс. – Прим. ред.) два раза в неделю. Занятия проходят на безвозмездной основе.

Это танцевальное направление сочетает элементы разных стилей. Такие тренировки развивают гибкость и пластичность, а еще позволяют снять напряжение, расслабить мышцы и получить заряд бодрости.

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