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30 ноября, 09:00

Общество

"Мой район. Новости": москвичек старшего поколения пригласили на lady dance в Измайлове

"Мой район. Новости": москвичек старшего поколения пригласили на lady dance в Измайлове

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Москвички зрелого возраста могут прийти на уроки по современному женскому танцу lady dance (леди-дэнс. – Прим. ред.) два раза в неделю. Занятия проходят на безвозмездной основе.

Это танцевальное направление сочетает элементы разных стилей. Такие тренировки развивают гибкость и пластичность, а еще позволяют снять напряжение, расслабить мышцы и получить заряд бодрости.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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