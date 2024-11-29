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Новости

29 ноября, 11:00

Город

"Мой район. Новости": кардиоонкологический центр открыли при ГКБ им Юдина

"Мой район. Новости": кардиоонкологический центр открыли при ГКБ им Юдина

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Первый городской кардиоонкологический центр открыли в Москве. Его создали на базе клинической больницы имени Юдина. В центре врачи помогают пациентам с онкологией, у которых на фоне терапии возникли проблемы с сердцем.

Новый стандарт онкологической помощи разработали в 2019 году. Благодаря ему время постановки диагноза сократилось, точность диагностики повысилась, и к лечению врачи приступают быстрее.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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