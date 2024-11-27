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27 ноября, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": повторный штраф за езду без полиса ОСАГО могут увеличить в 2025 году

"Мой район. Новости": повторный штраф за езду без полиса ОСАГО могут увеличить в 2025 году

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Повторный штраф за езду без полиса ОСАГО может вырасти с 800 рублей до 5 тысяч в 2025 году. Известно, что штрафовать будут при каждой поездке, если она зафиксирована камерой наблюдения. При первом нарушении придется заплатить 800 рублей, дальше – больше.

По мнению страховщиков, мера будет эффективна только при фиксации нарушения с помощью автоматических камер. Этот вид контроля наличия ОСАГО введут с 1 марта 2025 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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