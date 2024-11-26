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26 ноября, 16:45

Транспорт

"Мой район. Новости": проспект Андропова в Москве поехал быстрее благодаря переразметке

"Мой район. Новости": проспект Андропова в Москве поехал быстрее благодаря переразметке

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Движение ускорилось на магистралях Москвы

В Москве скорость движения на проспекте Андропова увеличилась на 5 километров в час по сравнению с прошлым годом благодаря нестандартной переразметке, которая позволила сделать проезд более равномерным. Такие меры, как организация умных перекрестков и строительство дорог, также способствуют повышению скорости на магистралях столицы.

Главный специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова рассказал, что средняя скорость на магистралях Москвы выросла на 5%, достигнув почти 48 километров в час.

Для дальнейшего улучшения транспортной ситуации в городе планируется строительство новых развязок и эстакад. В этом году планируется построить 95 километров дорог, а в следующие два года – еще 170. Особое внимание будет уделено открытию движения на участке Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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