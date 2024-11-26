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26 ноября, 07:30

Транспорт

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановке трамваев Яузские Ворота

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановке трамваев Яузские Ворота

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Пассажирам трамваев в Таганском районе больше не придется выходить на дорогу с оживленным движением. На остановке Яузские Ворота появились две приподнятые платформы. Они находятся на одном уровне с полом трамвая, поэтому заходить и выходить из вагона теперь намного удобнее.

Через Яузские Ворота проходят три трамвайных маршрута: "Аннушка", № 3 и 39. По будням на них совершают порядка 70 тысяч поездок.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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