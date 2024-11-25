25 ноября, 17:10Транспорт
"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на участке Рублево-Архангельской линии
Метро становится ближе для жителей северо-запада Москвы. Строители завершили проходку тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии.
Ожидается, что новой веткой будут пользоваться до четверти миллиона пассажиров в сутки. Она пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.