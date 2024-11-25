Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 17:10

Транспорт

"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на участке Рублево-Архангельской линии

"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на участке Рублево-Архангельской линии

Женщина попыталась оставить послание мужу на крыше чужой машины в ТиНАО

"Мой район. Новости": дети смогут весь год ездить в поезде со скидкой 50%

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" готова почти на 30%

Новости часа: тоннель к станции "Бульвар Генерала Карбышева" на графитовой линии пройден

Авиакомпания выплатит по 100 тыс рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Сергей Собянин осмотрел ход работ на Рублево-Архангельской линии метро

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" графитовой линии готова на 30%

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Метро становится ближе для жителей северо-запада Москвы. Строители завершили проходку тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии.

Ожидается, что новой веткой будут пользоваться до четверти миллиона пассажиров в сутки. Она пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика