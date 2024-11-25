"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на участке Рублево-Архангельской линии

Метро становится ближе для жителей северо-запада Москвы. Строители завершили проходку тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии.

Ожидается, что новой веткой будут пользоваться до четверти миллиона пассажиров в сутки. Она пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск.

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