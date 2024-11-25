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25 ноября, 10:50

Транспорт

"Мой район. Новости": дети смогут весь год ездить в поезде со скидкой 50%

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Дети смогут весь год ездить в поезде со скидкой 50%. Как отмечают специалисты, это будет особенно актуально в период каникул. Речь идет о детях от 10 до 17 лет. Сейчас они могут воспользоваться скидкой только в период учебы. Для ее получения нужна справка из школы.

Изменения позволят расширить поддержку. Так, семьям с детьми станет дешевле организовать летний отдых. Льгота будет доступна не только школьникам, но и тем, кто учится из дома, в колледже или институте. При этом каждый раз брать для этого справку с места учебы не придется.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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