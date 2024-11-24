"Мой район. Новости": зимние фестивали столицы объединят в единый проект "Зима в Москве"

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы, в том числе "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие".

Волшебную атмосферу в городе создаст и новогодняя иллюминация. Кроме того, туристов ждет и новый гастрономический опыт. Гостей фестиваля "Московское чаепитие" угостят согревающим чаем "Москва" и плюшками с сахаром. На Тверской площади и других площадках пройдут чайные дегустации, музыкальные беседы и театрализованные флешмобы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

