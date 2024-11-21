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21 ноября, 08:20

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"Мой район. Новости": масштабная реставрация завершается на ВДНХ

"Мой район. Новости": масштабная реставрация завершается на ВДНХ

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На ВДНХ завершается масштабная реставрация. В данный момент работы ведутся на шести объектах, в том числе в павильонах "Химия" и "Юные натуралисты". Некоторые детали, например уникальные стеклянные витражи, специалисты смогли воссоздать только благодаря архивным материалам.

За 10 лет на ВДНХ отреставрировали 38 объектов, в том числе исторические здания, фонтаны, скульптуры и памятники. В прошлом году восстановили облик сразу нескольких знаковых павильонов – открыли павильон № 66 "Советская культура" и № 15 Радиоэлектроника и связь", а также павильоны "Зерно" и "Мясная промышленность".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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