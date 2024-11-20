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20 ноября, 16:25

Транспорт

"Мой район. Новости": платформу венского типа установили на Волочаевской улице Москвы

"Мой район. Новости": платформу венского типа установили на Волочаевской улице Москвы

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Пассажирам стало удобнее пользоваться трамваем на Волочаевской улице Москвы. Там установили платформу венского типа. Такие конструкции появляются в местах, где невозможно расширить проезжую часть. С помощью платформ пассажиры могут быстрее заходить в трамвай и выходить из него.

Всего в столице – 11 таких платформ. Они расположены на разворотном кольце у станции метро "Партизанская", в Новосущевском переулке, на Новокузнецкой улице, а также у станции метро "Сокольники".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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