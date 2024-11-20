"Мой район. Новости": школа с зоной отдыха появится в Ватутинках

Школа с зоной отдыха появится в Ватутинках. Пространство со светопрозрачными стенами и крышей будет находиться на четвертом этаже здания. В современном образовательном учреждении у школьников появится больше возможностей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас идет строительство образовательных комплексов в Филимонковском, Внукове, Троицке и Щербинке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.