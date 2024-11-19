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19 ноября, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса открылась на улице 1905 года

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса открылась на улице 1905 года

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На улице 1905 года открылась новая выделенная полоса, по которой проходят шесть маршрутов автобусов и электробусов. Благодаря этому они начали курсировать почти в три раза быстрее. Выделенные полосы также заработали в районах Таганский, Кунцево и Коньково.

Как сообщила советник заместителя мэра Москвы Юлия Темникова, в ближайшее время выделенные полосы охватят 32 городских и областных маршрута, на которых совершается более 170 тысяч поездок в рабочий день. Благодаря вводу почти полутора километра новых полос время в пути для пассажиров городского транспорта сократится.

Всего в Москве насчитывается почти 500 километров выделенных полос, что способствует снижению аварийности с участием общественного транспорта на 25%, как отмечают в департаменте транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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