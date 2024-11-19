"Мой район. Новости": каток на ВДНХ заработает на этой неделе

Самый большой каток столицы – на ВДНХ – откроют на этой неделе. Старт новому сезону дадут 22 и 23 ноября. В честь этого события гостей будут ждать театральные шествия, цирковые представления, иммерсивные спектакли и многое другое.

По традиции каток заливают вдоль Центральной аллеи, между павильонами № 1 и 58. Ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

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