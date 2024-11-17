"Мой район. Новости": новый корпус ДГКБ имени св. Владимира появится в Сокольниках

В столичном районе Сокольники на территории детской городской клинической больницы имени святого Владимира строят новый современный корпус. Он готов уже больше чем на 50%.

Под одной крышей сосредоточат самые передовые технологии. Здесь будут работать отделения реанимации, интенсивной терапии, уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".