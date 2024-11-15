"Мой район. Новости": сезон проката велосипедов и электросамокатов завершили в Москве

В Москве завершился сезон проката велосипедов и электросамокатов. Как пояснили в Дептрансе, в городе похолодало, температуры колеблются от небольшого плюса до легкого минуса, временами идет снег. Это подходящие условия для образования гололедицы на дорогах и тротуарах, что делает поездки на двухколесном транспорте опасными.

Кроме того, на холоде электроника может выйти из строя. Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры. Там всю зиму будет идти подготовка к следующему сезону. Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды.

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