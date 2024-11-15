"Мой район. Новости": в поликлинике на Фруктовой улице откроется дневной стационар

В поликлинике на Фруктовой улице в Москве откроется дневной стационар. Здание обновляют по единому московскому стандарту.

Всего в южном округе преобразят 11 медучреждений. Сейчас работы идут уже в 10 из них. В некоторых учреждениях обновят травмпункты и откроют кабинеты для лечебной физкультуры, а также приведут в порядок прилегающие территории. Там организуют зоны отдыха и парковки для детских колясок и велосипедов.

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