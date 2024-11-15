Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 08:20

Город

"Мой район. Новости": в поликлинике на Фруктовой улице откроется дневной стационар

"Мой район. Новости": в поликлинике на Фруктовой улице откроется дневной стационар

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 15 ноября

Москвичи могут подать заявление на льготное питание школьников онлайн

Москвичи могут вносить данные в электронную медкарту с помощью голоса и фото

Москва впервые проводит торги на право строительства промышленных предприятий

Производство машин и оборудования в Москве выросло почти на четверть

Москвичи выберут лучший объект реставрации на сайте проекта "Активный гражданин"

Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Новости часа: столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов

Новости часа: в Ясеневе открылся обновленный спорткомплекс для занятий самбо

В поликлинике на Фруктовой улице в Москве откроется дневной стационар. Здание обновляют по единому московскому стандарту.

Всего в южном округе преобразят 11 медучреждений. Сейчас работы идут уже в 10 из них. В некоторых учреждениях обновят травмпункты и откроют кабинеты для лечебной физкультуры, а также приведут в порядок прилегающие территории. Там организуют зоны отдыха и парковки для детских колясок и велосипедов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городмедицинавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика